Американские фондовые индексы в среду показали отрицательную динамику.



Индекс широкого рынка S&P 500 просел по сравнению с уровнем предыдущего закрытия на 0,08% и составил 2 679,25 пункта. Промышленный индекс Dow Jones понизился на 0,11% до 24 726,65. Высокотехнологичный Nasdaq уменьшился на 0,04% до 6 960,96 пункта.

«Небольшим снижением закрыли торги среды американские индексы. Новостной драйвер по налоговой реформе был исчерпан, инвесторы взяли паузу. Во вторник сенат одобрил законопроект в финальном голосовании, а уже в среду палата представителей в повторном голосовании поставила точку в этом вопросе в рамках компетенций конгресса. Дело за малым — подписью Трампа. Сильные данные по рынку жилья, обнародованные в первой половине недели способствовали росту доходностей гособлигаций, как и принятие закона о налогах. Ставки по десятилетним трежерис обновили максимумы с марта. На этом фоне просели дивидендные сектора на рынке акций. Лидировал энергетический благодаря подъему цен на нефть», — комментирует эксперт компании «БКС Экспресс» Альберт Короев.