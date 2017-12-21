Возможный рост ипотечного кредитования в России более чем вдвое, до 10 трлн рублей в 2020 году, заложенный в стратегию Агентства по ипотечному жилищному кредитованию (АИЖК), вызвал серьезные опасения у ЦБ. Регулятор считает, что выполнение такого плана может привести к возникновению пузыря, сходного с тем, что в США стал триггером кризиса 2008 года, пишет «Коммерсант».



У регулятора вызвали вопросы некоторые пункты новой стратегии АИЖК. В частности, считают в ЦБ, рост ипотечного рынка к 2020 году, ожидаемый АИЖК, невозможен при сохранении качества, выполнение прогноза может привести к появлению пузыря. Стратегия агентства предполагает рост объема задолженности по ипотечным кредитам с 4,8 трлн рублей по состоянию на 1 октября 2017 года до 10 трлн к концу 2020 года. Ежегодный объем выдаваемых ипотечных кредитов должен вырасти с 1,9 трлн рублей в 2017 году до 3–3,5 трлн в 2020-м.

По информации газеты, в ЦБ готовы ввести новые ограничения по ипотеке, чтобы нивелировать риски возникновения пузыря.

«В частности, регулятор намерен ужесточить требования к кредитам с первоначальным взносом менее 20% и ввести, по сути, заграждающие коэффициенты для выдачи ипотеки без первоначального взноса, — сообщил один из собеседников газеты, знакомых с позицией регулятора. — В случае если эти сдерживающие факторы не помогут и риск останется, ЦБ может ужесточить требования также к ипотечным кредитам других категорий».

По данным ЦБ, доля кредитов с первоначальным взносом менее 20% стремительно растет. Так, если в IV квартале 2016 года на них приходилось 6,8% всех выданных ипотечных ссуд, в III квартале 2017-го — 29,4%.

Опасения ЦБ изложены в письме на имя главы АИЖК Александра Плутника. Регулятор предлагает обсудить возможные меры, которые содержат бурный рост в сегменте. Письмо находится на подписи у руководства ЦБ и в ближайшее время будет направлено в АИЖК.