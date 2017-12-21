Фондовые площадки Азии демонстрируют на торгах в четверг разнонаправленную динамику ключевых индикаторов.
Японский Nikkei 225 по состоянию на 8:19 мск понизился на 0,03% к уровню закрытия предыдущих торгов и составил 22 883,83 пункта. Гонконгский Hang Seng Index был в плюсе на 0,53% — на отметке 29 389,14, а индекс Шанхайской фондовой биржи SSE Composite показывал положительное изменение на 0,47% и находился на уровне 3 303,2 пункта. Сингапурский Straits Times Index просел на 0,14% до 3 390,25. Южнокорейский KOSPI уменьшился на 1,47% до 2 436,13 пункта.