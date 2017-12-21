Честное слово, если бы история с переездом Банка России в «Москва-Сити» не была правдой, ее следовало бы придумать. Все в ней прекрасно от начала и до конца — от запланированной покупки до грядущего переезда. Остается утрясти детали, в которых, как обычно, прячется дьявол. Скорее всего — не один.