«МегаФон» предусмотрел расходы на исполнение требований «закона Яровой» в бюджете 2018 года, рассказал «Ведомостям» представитель оператора, но сколько именно — не раскрыл.

За пять лет могут достигнуть 40 млрд рублей, оценивал в начале декабря гендиректор оператора Сергей Солдатенков. «Я исхожу из предпосылок, что данные нужно будет хранить месяц, разговоры — шесть месяцев, а оборудование будет российским», — уточнил он.

То есть в 2018 году на выполнение требований «закона Яровой» оператор может потратить до 8 млрд рублей. Представитель оператора согласен с этой оценкой. По его данным, такая сумма и заложена в бюджет. Для сравнения: планируемые на 2017 год капитальные затраты «МегаФона» должны составить 55—60 млрд рублей, следует из материалов оператора.

Бюджет оператора на 2018 года принят в компании, но должен быть окончательно одобрен советом директоров в январе, уточняет представитель «МегаФона».

Пакет антитеррористических поправок Ирины Яровой и Виктора Озерова, принятый летом прошлого года, обязывает российских операторов связи и интернет-провайдеров начиная с июля 2018 года хранить трафик клиентов до шести месяцев. Окончательные параметры хранения — сроки и типы трафика, которые нужно будет хранить, — должно определить правительство, чего пока не случилось. В октябре глава Минкомсвязи Николай Никифоров говорил, что министерство предлагает сократить срок хранения данных по «пакету Яровой» до одного месяца.

МТС не закладывает в бюджет расходы на выполнение «закона Яровой» без утвержденного порядка и срока хранения данных, говорит представитель оператора Дмитрий Солодовников. Не заложены такие расходы и в бюджет «Ростелекома» на следующий год.



Представители «ВымпелКома» и «Т2 РТК холдинга» (бренд Tele2) отказались от комментариев.

