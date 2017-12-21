Венесуэльская экономика с 2013 года сократилась на 34%. Такую оценку дал в среду в эфире телеканала Globovision глава подкомитета по финансовой и налоговой политике Национальной ассамблеи (однопалатного парламента) Рафаэль Гусман.

«Мы входим в гиперинфляцию, о чем не раз уже заявляли, — сказал депутат. — За последние четыре года ВВП Венесуэлы упал на 34%». По мнению Гусмана, речь идет о «невиданном» спаде, и «ни в одной стране мира нет такого разрушения производства». Депутат отметил, что в других странах региона — Перу, Колумбии и Панаме, рост ВВП за указанный период составил от 12% до 24%.

Ранее в этом месяце Экономическая комиссия для Латинской Америки и Карибского бассейна (ЭКЛАК) сообщила, что по итогам текущего года прогнозирует снижение ВВП Венесуэлы на 9,5%. При этом, согласно ее оценкам, с 2013 года по 2017 год ВВП Боливарианской Республики сократился на 31,9%. Согласно прогнозам Международного валютного фонда, ВВП Венесуэлы в текущем году упадет на 12%, а в 2018 году — на 6%.

Глава комитета по финансам Национальной ассамблеи Хосе Герра полагает, что из-за действий властей, в частности, эмиссии необеспеченных денег, инфляция по итогам этого года превысит 2000%. В МВФ полагают, что в 2017 году рост потребительских цен в стране ожидается на уровне 652,7%, а в 2018 году — уже 2349,3%.