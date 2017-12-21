Высокий суд Лондона арестовал активы экс-совладельца ПриватБанка Игоря Коломойского и его партнеров на сумму более 2,5 млрд долларов, сообщили в пресс-службе ПриватБанка.

Ранее ПриватБанк подал иск к бывшим владельцам. Государство в лице финучреждения обратилось в суд с целью вернуть выведенные средства и погасить невыполненные обязательства ПриватБанка по рефинансированию. Украина требовала до вынесения решения наложить арест на имущество, принадлежащее бывшим владельцам ПриватБанка, в размере 3 млрд долларов.

«ПАО «КБ «ПриватБанк» начало судебное разбирательство в Высоком суде Лондона против своих бывших владельцев и руководителей — Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова. 19 декабря 2017 года Высокий суд Англии выдал приказ о всемирном аресте активов господ Коломойского и Боголюбова, а также шести компаний, которые предположительно им принадлежат или находятся под их контролем», — говорится в релизе.

​ПриватБанк подал иск к бывшим владельцам В Высоком суде Лондона началось рассмотрение иска ПриватБанка к бывшим собственникам кредитной организации. Об этом сообщает украинское издание ZN.UA.



«Приказ об аресте активов был выдан на основании детальных доказательств, представленных суду, из которых следует, что господа Коломойский и Боголюбов путем проведения ряда незаконных операций вывели из банка почти 2 миллиарда долларов США, в результате чего средства переводились компаниям, которые им тайно принадлежали или находились под их контролем. При помощи этого судебного разбирательства ПриватБанк собирается вернуть более 2,5 миллиарда долларов США с учетом процентов», — отмечается в сообщении.

ПриватБанк был национализирован 21 декабря 2016 года: состоялась его продажа государству за символическую плату в 1 гривну. В украинском правительстве тогда пояснили, что решение национализировать банк было принято по «рекомендации Совета национальной безопасности и обороны», чтобы «стабилизировать финансовую систему». До национализации основным владельцем ПриватБанка был миллиардер Игорь Коломойский. Сейчас акциями банка владеет Министерство финансов Украины.

