Федеральная антимонопольная служба (ФАС) впервые возбудила дело по признакам нарушения законодательства о рекламе в отношении компаний, предоставляющих услуги по взысканию долгов населения, но не состоящих в реестре Федеральной службы судебных приставов (ФССП), пишет «Коммерсант».



В ФАС сообщили, что дело было возбуждено в отношении юридической фирмы «Лорд», ГК «Альянс системного консалтинга», «Правового совета» и физического лица. Чиновники увидели признаки нарушения закона «О рекламе», по нему не допускается реклама товаров, на производство и (или) реализацию которых требуется получение лицензий или иных специальных разрешений, в случае отсутствия таких разрешений. С 1 января 2017 года досудебным взысканием долгов физлиц могут заниматься только компании, состоящие в реестре ФССП. В соответствии с частью 1 статьи 14.3 КоАП РФ за нарушение законодательства о рекламе на юридическое лицо может быть наложен штраф в размере 100—500 тыс. рублей.

По словам гендиректора фирмы «Лорд» Андрея Бойчука, она занимается судебным представительством, эта деятельность не является лицензируемой.

«В определении о возбуждении дела имеется одна ссылка на рекламную кампанию фирмы, где заголовком является «Взыскание долга с физлица», — пояснил он. — Все страницы нашего сайта указывают, что организация занимается консультированием по вопросу взыскания задолженности и судебным представительством». В компании «Правовой совет» сообщили, что им неизвестно о возбуждении дела, связаться с ГК «Альянс системного консалтинга» не удалось.

Эксперты отмечают, что вмешательство ФАС может оказаться эффективным. Национальная ассоциация профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) уже обращалась в ФАС, а также компании «Яндекс» и Google с просьбой посодействовать в устранении нарушений законодательства в сфере интернет-рекламы компаний, незаконно занимающихся досудебным взысканием долгов граждан. По словам директора НАПКА Бориса Воронина, сотрудничество с ФАС на деле оказалось значительно результативнее, чем письма агрегаторам рекламы.

Впрочем, «Яндекс» уже начал запрашивать у рекламодателей подтверждение присутствия в реестре.

