Экс-глава НПО «Космос» Андрей Черняков, находящийся в международном розыске МВД России за мошенничество, арестован в Польше. Как выяснилось, задолжавший Банку Москвы (присоединен к группе ВТБ) более 30 млрд рублей Черняков бежал из Германии, где он жил в последнее время, чтобы скрыться от конкурсных управляющих его имуществом, назначенных британским судом. Великобританию Черняков, приговоренный к двум годам заключения за неуважение к Лондонскому суду, покинул, спрятавшись в грузовике, перевозившем мебель, пишет «Коммерсант».

Британские полицейские, просматривая записи камер наблюдения, установленных у дома Чернякова, выяснили, что последняя машина, в которую он садился в день исчезновения, была фургоном для перевозки мебели. Возможно, спрятавшись за креслами и шкафами, он на том же фургоне был вывезен вначале во Францию, а оттуда — в Германию.



Около месяца назад кто-то из жильцов элитного коттеджного поселка под Потсдамом проинформировал местную полицию о том, что у них поселился русский бизнесмен, которого ищут правоохранители и кредиторы. Полиция без труда установила, что это Андрей Черняков, однако задерживать экс-главу НПО «Космос» не стала, так как он имел вид на жительство в Германии. При этом полиция сообщила о новом месте жительства Чернякова в МВД Британии, но, поскольку преступление против правосудия является для этой страны внутренним, запроса о его выдаче из Лондона не последовало.

Вместе с тем о местонахождении экс-главы «Космоса» были проинформированы конкурсные управляющие его имуществом, назначенные судом. Приехав в Потсдам, они стали осматривать и описывать дом Чернякова, чтобы впоследствии обратить взыскание и на него. Переживший недавно похожую ситуацию в Великобритании бизнесмен снова решил бежать — среди ночи он покинул Потсдам на своем автомобиле, направившись в Польшу. Доехав до аэропорта Варшавы, Черняков купил билет на первый же самолет, направлявшийся в Киев, но был задержан при прохождении паспортного контроля. Сейчас он содержится в одном из СИЗО Варшавы, ожидая рассмотрения экстрадиционного ходатайства судом.

По делу о хищениях у ВТБ арестованы счета и недвижимость экс главы НПО «Космос» в Дубае В Дубае арестованы счета и недвижимость экс главы НПО «Космос» Андрея Чернякова, разыскиваемого МВД России за хищения у Банка Москвы (присоединен к ВТБ). Таким образом, Банк Москвы добивается признания в эмирате решения Мещанского райсуда Москвы, обязавшего Чернякова как поручителя выплатить 3 млрд рублей, пишет «Коммерсант».

Генпрокуратура начала готовить запрос в Минюст Польши о выдаче арестованного в Варшаве Чернякова. Следственными органами МВД РФ он заочно обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159.1 УК РФ (мошенническое хищение в сфере кредитования в особо крупном размере) и ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Соответствующие уголовные дела изначально были возбуждены следователями УВД по Центральному округу Москвы и МУ МВД России «Одинцовское» (Московская область).



Российские адвокаты Чернякова рассчитывают, что власти Польши откажут России в выдаче беглеца, а если это произойдет, уповают на то, что суд при рассмотрении дела по существу, как и в случае с основателем Mirax Group Сергеем Полонским, изменит квалификацию его действий на ч. 3 ст. 159.4 УК РФ (мошенничество в сфере предпринимательской деятельности), освободив от наказания за истечением срока давности.