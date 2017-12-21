Основатель «Альфа-Групп» (совладелец Альфа-Банка) и крупнейший акционер люксембургского холдинга LetterOne Михаил Фридман выбран бизнесменом года по версии Forbes. Фридман с текущим состоянием 15 млрд долларов — первый предприниматель, которого редакция выбирает уже во второй раз.



В 2017 году LetterOne провел две крупные сделки: за 1,77 млрд фунтов стерлингов (2,3 млрд долларов) приобрел английскую сеть здорового питания Holland & Barrett и еще 3 млрд долларов вложил в новый фонд компании Pamplona Capital Management бывшего партнера Фридмана Александра Кнастера. На эти деньги фонд купил две американские компании — медицинскую Parexel за 4,5 млрд долларов (в сентябре) и BakeMark (в августе), одного из лидеров на рынке американской хлебопекарной промышленности.



В России дела у Фридмана тоже идут неплохо: на фоне проблем многих частных банков прогнозируемая прибыль Альфа-Банка по международным стандартам в 2017 году будет выше, чем в 2016-м (527 млн долларов). Входящая в «Альфу» X5 Retail Group догоняет по капитализации «Магнит», лидера рынка. С начала года акции X5 выросли почти на 20%.

Пять лет назад Фридман был выбран бизнесменом года как основной организатор сделки по продаже 50% акций ТНК-ВР компании «Роснефть» за 28 млрд долларов. Фридман c партнерами по «Альфа-Групп» за свои 25% ТНК-ВР в марте 2013 года получили 14 млрд долларов. Тогда же, в 2013 году, для размещения на Западе вырученных от продажи средств и был зарегистрирован холдинг LetterOne.

