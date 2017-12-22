Торги на Московской бирже завершились в пятницу повышением ключевых индикаторов, свидетельствуют данные фондовой площадки.
Индекс Мосбиржи прибавил 0,46% и составил 2 102,94 пункта. Индекс РТС поднялся на 0,77%, до отметки 1 135,7.
Обыкновенные акции «АЛРОСы» подорожали на 1,21%, «Газпрома» — на 0,55%, бумаги «ЛУКОЙЛа» — на 0,44%, самой Московской биржи — на 1,1%. В то же время акции Сбербанка подешевели на 0,97%.
«В пятницу российский фондовый рынок, несмотря на негативный внешний фон, смог отыграть часть потерь, понесенных днем ранее, — комментирует старший аналитик ИК «Фридом Финанс» Богдан Зварич. — При этом «медведей» в ходе торгов поддерживали попытки снижения на рынке энергоносителей, а также ситуация на внешних фондовых площадках. Так, в Европе за час до закрытия основные индексы теряли до 0,3%, а в США индексы Dow Jones и S&P 500 после первого часа торгов снижались в пределах 0,1%. Покупкам же способствовала фиксация прибыли по спекулятивным коротким позициям в преддверии выходных».
Аналитик указывает, что лидерами торгов выступили акции «Системы» на новостях о возможных переговорах по урегулированию споров с «Роснефтью». Отметим, что «Роснефть» и АФК «Система» в итоге заключили мировое соглашение.
Совет директоров «Башнефти» согласовал условия мирового соглашения с АФК «Система» и АО «Система-инвест», говорится в сообщении «Роснефти» и «Башнефти».