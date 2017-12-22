Рубль завершил основную валютную сессию пятницы укреплением по отношению к ключевым иностранным денежным единицам, свидетельствуют данные Московской биржи.

На 19:00 мск курс доллара расчетами «завтра» составил 58,35 рубля, что на 11 копеек ниже уровня закрытия предыдущих торгов.



Евро на 18:59 стоил 69,06 рубля — почти на 35 копеек меньше, чем в конце торговой сессии четверга.

С американской валютой было заключено почти 17 тыс. сделок на сумму чуть меньше 2,26 млрд долларов, диапазон котировок составил 58,19—58,63 рубля за доллар.

Сделки с европейской валютой проводились по курсам от 68,94 до 69,39 рубля за евро. С начала сессии было проведено около 4,2 тыс. операций на 287,3 млн евро.

«На валютной секции Московской биржи, несмотря на попытки коррекции на рынке энергоносителей, рубль смог укрепиться по отношению к основным мировым валютам», — констатирует старший аналитик ИК «Фридом Финанс» Богдан Зварич. По его словам, «основным фактором для укрепления рубля стала поддержка национальной валюты со стороны налогового периода и приближение выплат по НДПИ. С технической точки зрения можно говорить о том, что американская валюта полноценно закрепилась в широком коридоре между отметками 57,5 и 59 рублей, что говорит в пользу дальнейшей консолидации в рамках этих значений. При этом пробой одного из этих уровней, скорее всего, даст направление дальнейшему среднесрочному движению в паре доллар/рубль».

Эксперт уточняет, что «в рамках вечерней сессии основным фактором для рынка энергоносителей станет статистика по буровой активности в США. Так, если данные от Baker Hughes покажут лишь незначительное увеличение числа работающих буровых установок, это может стать фактором, способствующим дальнейшей восходящей динамике «черного золота». В результате нефть марки Brent попытается выйти выше 65 долларов». «В этом случае покупки в наших активах будут преобладать, а рубль и фьючерс на индекс РТС закончат «вечерку» на положительной территории. Также мы не исключаем умеренного роста российского рынка на открытии торгов в понедельник», — указывает Зварич.

