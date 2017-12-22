ЦБ РФ меняет лимиты по операциям в иностранной валюте, передает пресс-служба регулятора.

«В условиях повышения устойчивости ситуации на внутреннем валютном рынке Банк России принял решение с 1 января 2018 года снизить совокупный лимит по операциям рефинансирования (сделкам РЕПО и кредитам) в иностранной валюте и отменить установление лимита предоставления средств в рублях по сделкам «валютный своп», — говорится в сообщении.

Максимальный объем задолженности кредитных организаций перед Центробанком по сделкам РЕПО в иностранной валюте и кредитам в иностранной валюте на 2018 год установлен эквивалентным 15 млрд долларов США.

Регулятор напоминает, что последовательно снижает эту величину по мере нормализации ситуации на внутреннем валютном рынке с учетом прогноза ее развития. Так, с октября 2014 года совокупный лимит был эквивалентен 50 млрд долларов, в 2017 году — 25 млрд. С ноября 2017 года задолженность кредитных организаций по указанным операциям отсутствует, уточняют в ЦБ. «Установленный лимит отражает готовность Банка России в случае необходимости возобновить проведение этих операций для поддержания финансовой стабильности», — подчеркивают в Центробанке.



Банк России также принял решение не устанавливать с 1 января 2018 года максимальный объем предоставления средств в рублях по сделкам валютного свопа (с 19 декабря 2014 года максимальный объем эквивалентен 10 млрд долларов). Решение обусловлено сохранением стабильной ситуации на внутреннем валютном рынке и отсутствием у большинства кредитных организаций потребности в привлечении рублевых средств у Банка России в условиях структурного профицита ликвидности, поясняет регулятор.