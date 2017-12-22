Федеральная антимонопольная служба России отложила дела против МТС, «МегаФона» и «Т2 Мобайл» (бренд Tele2) о снижении цен в национальном роуминге до экономически обоснованного уровня. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.

Национальный роуминг действует, когда сеть определенного оператора отсутствует в каком-либо регионе и оператор вынужден платить другим операторам за использование их сетей, из-за чего конечная стоимость услуг связи отличается от домашнего региона.

Антимонопольные дела в отношении «большой четверки» операторов связи («ВымпелКома», МТС, «МегаФона» и Tele2) ФАС возбудила в августе из-за монопольно высоких цен на услуги связи в национальном роуминге. Как отмечало ведомство, тариф на услуги связи в роуминге включает затраты по межоператорскому соглашению: прямые затраты, равные межоператорской ставке, и косвенные затраты, связанные с операционной деятельностью по исполнению такого соглашения.

«ВымпелКом» 14 декабря сообщил о начале выполнения требований ФАС по выравниванию тарифов в национальном роуминге. Оператор объявил о снижении тарифов для абонентов-физлиц в поездках по России (включая Крым и Севастополь) при регистрации в сетях других операторов. Замглавы ФАС Анатолий Голомолзин тогда отметил, что ведомство считает новые цены «ВымпелКома» на услуги в национальном роуминге, в том числе в Крыму и Севастополе, экономически обоснованными. ФАС учтет добровольные шаги оператора при вынесении окончательного решения по делу против компании о национальном роуминге, отмечал он.

В свою очередь Tele2 планирует снизить стоимость роуминга при поездках в Крым в начале следующего года. Компания «МТС» находится в диалоге с ФАС по этому вопросу. Сейчас абоненты МТС при путешествиях в Крым и Севастополь обслуживаются по тем же тарифам, что и в поездках в другие регионы России, уточняли в компании. Ранее Голомолзин говорил, что ведомство ожидает изменения операторами тарифов в национальном роуминге до вынесения им предписания.

Помимо этого ФАС ведет работу с операторами по выравниванию цен во внутрисетевом роуминге до экономически обоснованного уровня. Ведомство предписало «большой четверке» устранить эту разницу до 15 декабря, сейчас проверяет информацию от операторов.

«МегаФон» отменит внутрисетевой роуминг «МегаФон» обнулит стоимость всех входящих звонков при поездках по России с номеров региона пребывания, говорится в сообщении оператора.

Глава ФАС Игорь Артемьев заявлял, что до конца 2017 года операторы проведут все основные мероприятия по отмене роуминга, но какая-то часть работы придется на первую половину 2018 года. По его словам, на мероприятия по отмене национального роуминга может понадобиться чуть больше времени, чем на отмену роуминга внутри сети. Однако в первой половине 2018 года национальный роуминг тоже должен быть отменен. Артемьев подчеркивал, что отмена роуминга в России не должна привести к росту тарифов, а ФАС поможет снять барьеры для развития бизнеса операторов.



По словам министра связи и массовых коммуникаций РФ Николая Никифорова, нормативные акты по отмене понятия роуминга будут приняты к концу 2017 года, а в начале 2018 года понятие роуминга исчезнет из тарифов и расчетов. Министр отмечал, что операторы выразили готовность отменить роуминг, не повышая стоимость услуг связи, если им также предоставят дополнительные возможности для компенсации выпадающих доходов.