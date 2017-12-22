Президент США Дональд Трамп подписал 22 декабря законопроект о реализации масштабной налоговой реформы. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома.

Конгресс США принял 20 декабря законопроект о сокращении налогов и других изменениях Налогового кодекса страны, завершив работу над проектом масштабной реформы, которая была одним из главных предвыборных обещаний американского лидера. Ранее Трамп заявил, что данная инициатива позволит вернуть в страну 4 трлн долларов, которые американцы хранят в офшорах из-за высоких налоговых ставок у себя на родине.

Одно из основных положений крупнейшей за последние 30 лет реформы — снижение налогов для бизнеса, корпораций и предприятий. Сейчас ставка составляет 35%, что, по мнению республиканцев, делает американские компании неконкурентоспособными на мировой арене. С 2018 года она будет снижена до 21%.

Вводится новая налоговая шкала: 10%, 12%, 22%, 24%, 32%, 35% и 37%. Самая нижняя ставка будет действовать для лиц с годовым доходом менее 9 525 долларов или для семей, зарабатывающих до 19 050 долларов. Если же налогоплательщик получает от 82,5 тыс. до 157,5 тыс. долларов, ему придется отдать в казну уже 24%. Планка в 37% будет действовать для американцев с заработком более 500 тыс. долларов. Предусматривается сохранение вычетов из налогов на уровне штатов, но максимальная сумма, с которой можно затребовать вычет, будет ограничена.

Авторы законопроекта включили в текст и ряд других послаблений, в том числе для молодых семей и учащихся. Но вводятся они сроком лишь на десять лет, тогда как пониженная ставка для бизнеса перманентна. Инициативу удалось провести только за счет того, что республиканцы сейчас контролируют обе палаты конгресса. Демократы же выступали решительно против.