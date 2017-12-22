В процессинговом центре банка «Северный Кредит» произошел технический сбой, в связи с которым кредитная организация временно ограничила максимальный суточный объем операций физлиц. Об этом сообщается на сайте банка.

«Клиенты банка имеют возможность снять наличные денежные средства в банкоматах до 15 тыс. рублей в сутки», — уточнили в кредитной организации.



По данным банка, «критический объем запросов перегружает автоматизированные банковские системы, что, в свою очередь, влияет на скорость и возможность осуществления расчетов».

Специалисты «Северного Кредита» работают над устранением проблемы. «Кредитная организация приносит извинения своим клиентам за доставленные неудобства», — говорится в сообщении.



О проблемах в банке «Северный Кредит» также сообщают вологодские СМИ. По данным ИА «СеверИнформ», клиенты банка столкнулись с тем, что банкоматы не выдают деньги, десятки вологжан выстроились в очереди около центрального офиса кредитной организации.