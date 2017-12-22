В процессинговом центре банка «Северный Кредит» произошел технический сбой, в связи с которым кредитная организация временно ограничила максимальный суточный объем операций физлиц. Об этом сообщается на сайте банка.
«Клиенты банка имеют возможность снять наличные денежные средства в банкоматах до 15 тыс. рублей в сутки», — уточнили в кредитной организации.
По данным банка, «критический объем запросов перегружает автоматизированные банковские системы, что, в свою очередь, влияет на скорость и возможность осуществления расчетов».
Специалисты «Северного Кредита» работают над устранением проблемы. «Кредитная организация приносит извинения своим клиентам за доставленные неудобства», — говорится в сообщении.
О проблемах в банке «Северный Кредит» также сообщают вологодские СМИ. По данным ИА «СеверИнформ», клиенты банка столкнулись с тем, что банкоматы не выдают деньги, десятки вологжан выстроились в очереди около центрального офиса кредитной организации.
АО «КБ «Северный Кредит» — небольшой по размеру активов региональный банк, зарегистрированный в Вологде. Специализируется на обслуживании счетов и кредитовании малого и среднего бизнеса, активен на рынке инкассации. Фондируется преимущественно за счет вкладов физических лиц.
На текущий момент основными бенефициарами банка выступают администрация Вологодской области в лице департамента имущественных отношений Вологодской области (23,22%), Павел Борис (9,99%), председатель правления Людмила Петрова (9,98%), Сергей Тараненко (9,89%), Владимир Борисов и Екатерина Бурдакова (брат и сестра, совместно — 9,87%), Александр Сидоров (6,98%), Станислав Астров (6,13%), Людмила Пельтихина (5,86%), Игорь Дьяконов (5,07%), Евгения Германова, Нина Пугинская (по 4,99%), Владимир Чикин (3,00%).
По данным Банки.ру, на 1 ноября 2017 года нетто-активы банка — 7,86 млрд рублей (239-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 0,80 млрд, кредитный портфель — 4,10 млрд, обязательства перед населением — 4,77 млрд.