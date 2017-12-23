Братский АНКБ понизил ставки по ряду депозитов в рублях.
Депозиты «Сибирский» (от 1 тыс. рублей) и «Сибирский +» (от 100 тыс. рублей) открываются теперь под 4—6,8% и 4,4—7,1% годовых соответственно (ранее — под 4—7,5% и 4,4—7,8%). «Сберегательный» (от 10 тыс. рублей) оформляется под 4,5—7,3% (прежде — под 4,5—8%). Сроки для трех вкладов: три, шесть месяцев, один или полтора года. Проценты выплачиваются ежемесячно.
«Зимний» (от 1 тыс. рублей на три, шесть месяцев или один год) принимается под 4—7% годовых (ранее — под 4—7,7%). Проценты ежемесячно выплачиваются или капитализируются.
«Прогрессивный» (от 1 тыс. рублей на три, шесть месяцев, один или полтора года) размещается под 4,5—7% (прежде — под 4,5—7,7%), а «Народный» (от 2 тыс. рублей на шесть месяцев или один год) — под 5,9—7% годовых (до этого — под 5,9—7,7%). Проценты ежемесячно капитализируются.
Все вклады предусматривают прием дополнительных взносов, за исключением «Сберегательного».
ПАО «Братский АНКБ» — небольшой по размеру активов региональный банк (Иркутская область) с универсальной моделью бизнеса, занимающий третье место среди шести кредитных организаций домашнего региона. Кредитная организация ориентирована на обслуживание и кредитование корпоративных клиентов, в том числе субъектов малого и среднего бизнеса, привлечение средств граждан во вклады. Основные источники фондирования — средства физических лиц (61,7%).
По состоянию на 10 мая 2017 года основными бенефициарами банка являются председатель совета директоров Виктория Громова (62,55%), Алексей Шашков (8,20%), Назиря Сибгатулина и Арина Шварева (по 5,79%), Павел Алексеев, бывший управляющий директор ПАО «Абаканвагонмаш» Александр Сиваев и Светлана Пономарева (по 2,44%), Владимир Ковыляев (3,89%) и миноритарии (5,64%).
По данным Банки.ру, на 1 ноября 2017 года нетто-активы банка — 3,98 млрд рублей (320-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 0,46 млрд, кредитный портфель — 1,89 млрд, обязательства перед населением — 2,47 млрд.