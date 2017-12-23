Братский АНКБ понизил ставки по ряду депозитов в рублях.

Депозиты «Сибирский» (от 1 тыс. рублей) и «Сибирский +» (от 100 тыс. рублей) открываются теперь под 4—6,8% и 4,4—7,1% годовых соответственно (ранее — под 4—7,5% и 4,4—7,8%). «Сберегательный» (от 10 тыс. рублей) оформляется под 4,5—7,3% (прежде — под 4,5—8%). Сроки для трех вкладов: три, шесть месяцев, один или полтора года. Проценты выплачиваются ежемесячно.

«Зимний» (от 1 тыс. рублей на три, шесть месяцев или один год) принимается под 4—7% годовых (ранее — под 4—7,7%). Проценты ежемесячно выплачиваются или капитализируются.

«Прогрессивный» (от 1 тыс. рублей на три, шесть месяцев, один или полтора года) размещается под 4,5—7% (прежде — под 4,5—7,7%), а «Народный» (от 2 тыс. рублей на шесть месяцев или один год) — под 5,9—7% годовых (до этого — под 5,9—7,7%). Проценты ежемесячно капитализируются.

Все вклады предусматривают прием дополнительных взносов, за исключением «Сберегательного».