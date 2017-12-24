Углеметбанк понизил ставки по вкладам.

Так, «Стабильный» (от 3 тыс. рублей на полгода и год) с ежемесячной выплатой процентов привлекается под 6,4—6,55% годовых (ранее — под 6,6—6,75%).

Депозит «Пенсионный» (от 3 тыс. рублей на полгода и год) открывается под 7,2—7,25% годовых (прежде — под 7,4—7,45%), а детский «Вклад в будущее» (от 1 тыс. рублей на год) — под 7,25% годовых (до этого — под 7,45%). Проценты выплачиваются ежеквартально.

«Доходный» на сумму от 1 тыс. рублей привлекается на полгода и год под 7,1—7,35% (вместо 7,3—7,55%) годовых, а средняя ставка за весь срок по депозиту «Копилка» (от 3 тыс. рублей на 200 дней) составляет 7% годовых (ранее — 7,25%). Проценты выплачиваются в конце срока.

«Быстрый доход» (от 1 тыс. рублей) с выплатой процентов в конце срока открывается на три, шесть месяцев под 6,85—7,2% (вместо 6,85—7,4%) годовых, а при ежеквартальной выплате процентов — на год под 7% годовых (до этого — под 7,2%).

Все вклады можно пополнять, кроме «Доходного».