Углеметбанк понизил ставки по вкладам.

Так, «Стабильный» (от 3 тыс. рублей на полгода и год) с ежемесячной выплатой процентов привлекается под 6,4—6,55% годовых (ранее — под 6,6—6,75%).

Депозит «Пенсионный» (от 3 тыс. рублей на полгода и год) открывается под 7,2—7,25% годовых (прежде — под 7,4—7,45%), а детский «Вклад в будущее» (от 1 тыс. рублей на год) — под 7,25% годовых (до этого — под 7,45%). Проценты выплачиваются ежеквартально.

«Доходный» на сумму от 1 тыс. рублей привлекается на полгода и год под 7,1—7,35% (вместо 7,3—7,55%) годовых, а средняя ставка за весь срок по депозиту «Копилка» (от 3 тыс. рублей на 200 дней) составляет 7% годовых (ранее — 7,25%). Проценты выплачиваются в конце срока.

«Быстрый доход» (от 1 тыс. рублей) с выплатой процентов в конце срока открывается на три, шесть месяцев под 6,85—7,2% (вместо 6,85—7,4%) годовых, а при ежеквартальной выплате процентов — на год под 7% годовых (до этого — под 7,2%).

Все вклады можно пополнять, кроме «Доходного».

Углеметбанк АО «Углеметбанк» — небольшой по размеру активов региональный банк, зарегистрированный в Челябинске. Основной бизнес сконцентрирован в Уральском регионе. Ориентирован на обслуживание и кредитование клиентов производственного и торгового секторов, а также физических лиц. Основным источником фондирования выступают средства физлиц. Бенефициарами являются частные инвесторы, в их числе совладелец ГК «Мечел» Игорь Зюзин, а также члены его семьи. До июля 2014 года основным владельцем банка выступал НПФ «Мечел-Фонд» (88,14%).
На текущий момент основными бенефициарами банка выступают председатель совета директоров ПАО «Мечел» Игорь Зюзин (9,69%), а также члены его семьи: супруге Ирине принадлежит 30,44%, сыну Кириллу и дочери Ксении — по 29,54% акций банка. Оставшаяся часть акций распределена между акционерами-миноритариями.


По данным Банки.ру, на 1 ноября 2017 года нетто-активы банка — 8,27 млрд рублей (232-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 1,30 млрд, кредитный портфель — 1,66 млрд, обязательства перед населением — 4,57 млрд.