Рейтинговое агентство Fitch Ratings отозвало рейтинги Восточного Банка «по коммерческим причинам». В частности, у банка были долгосрочные рейтинги дефолта эмитента на уровне «CCC», которые на днях были помещены в список Rating Watch «Развивающийся» в связи с планируемым изменением методологии агентства (введением модификаторов в виде знаков «+» и «-» для банковских рейтингов уровня «ССС»). Полный список рейтинговых действий приводится в релизе Fitch.

Из сообщения следует, что кредитный профиль банка мало изменился по сравнению с 1 ноября, когда его рейтинги в последний раз пересматривались агентством. Текущий уровень рейтингов учитывает заметное ослабление качества капитала «Восточного» после его слияния с Юниаструм Банком, напоминает агентство.



«Отказ от рейтинга рейтингового агентства Fitch Ratings произошел по инициативе банка «Восточный» и связан с тем, что банк планирует работать с российскими рейтинговыми агентствами (АКРА и «Эксперт РА») и не собирается выпускать внешние долговые обязательства в 2018 году, для которых необходим международный рейтинг», — сообщили в свою очередь в пресс-службе Восточного Банка.