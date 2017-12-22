Рейтинговое агентство Fitch Ratings отозвало рейтинги Восточного Банка «по коммерческим причинам». В частности, у банка были долгосрочные рейтинги дефолта эмитента на уровне «CCC», которые на днях были помещены в список Rating Watch «Развивающийся» в связи с планируемым изменением методологии агентства (введением модификаторов в виде знаков «+» и «-» для банковских рейтингов уровня «ССС»). Полный список рейтинговых действий приводится в релизе Fitch.
Из сообщения следует, что кредитный профиль банка мало изменился по сравнению с 1 ноября, когда его рейтинги в последний раз пересматривались агентством. Текущий уровень рейтингов учитывает заметное ослабление качества капитала «Восточного» после его слияния с Юниаструм Банком, напоминает агентство.
«Отказ от рейтинга рейтингового агентства Fitch Ratings произошел по инициативе банка «Восточный» и связан с тем, что банк планирует работать с российскими рейтинговыми агентствами (АКРА и «Эксперт РА») и не собирается выпускать внешние долговые обязательства в 2018 году, для которых необходим международный рейтинг», — сообщили в свою очередь в пресс-службе Восточного Банка.
ПАО «Восточный экспресс банк» ─ крупный региональный банк, специализирующийся на розничном кредитовании. Располагает широкой сетью продаж, преимущественно на Дальнем Востоке и в Восточной Сибири. Основой базы фондирования выступают привлеченные средства населения. В начале 2017 года состоялась масштабная реорганизация, в результате которой к банку «Восточный» присоединился Юниаструм Банк.
Согласно списку лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится банк (от 4 мая 2017 года), ключевыми бенефициарами кредитной организации выступают: гражданин США, член совета директоров Майкл Джон Калви, владеющий через Бэринг Восток Менеджерс Холдингз Лимитед 44,57% акций банка; Артем Аветисян, контролирующий 32% акций через Финвижн Холдингс Лимитед); фонд Russia Partners («Раша Партнерс»; конечные бенефициары: Эндрю Гафф — 2,34%, Джорж Сигулер — 2,34%, Дональд Спенсер — 1,82%) контролирует 6,5%, Марина Ушакова, Григорий Жданов — по 2,26%, член совета директоров Шерзод Юсупов — 4%, Юрий Данилов — 4%, Александр Таранов — 1,14%.
По данным Банки.ру, на 1 ноября 2017 года нетто-активы банка — 278,43 млрд рублей (30-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 34,64 млрд, кредитный портфель — 159,40 млрд, обязательства перед населением — 154,13 млрд.