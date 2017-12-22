Президент России Владимир Путин возложил на Федеральную службу безопасности функции по предупреждению и защите от компьютерных атак на информационные системы. Соответствующий указ главы государства опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Возложить на Федеральную службу безопасности Российской Федерации функции федерального органа исполнительной власти, уполномоченного в области обеспечения функционирования государственной системы обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак на информационные ресурсы Российской Федерации — информационные системы, информационно-телекоммуникационные сети и автоматизированные системы управления, находящиеся на территории Российской Федерации, в дипломатических представительствах и консульских учреждениях Российской Федерации», — говорится в документе.

Как уточняется в указе, такая мера принята «в целях совершенствования государственной системы обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак на информационные ресурсы». В числе задач этой системы в документе названы прогнозирование ситуации в области обеспечения информационной безопасности; обеспечение взаимодействия владельцев информационных ресурсов, операторов связи, иных субъектов, осуществляющих лицензируемую деятельность в области защиты информации, при решении задач, касающихся обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак; контроль степени защищенности информационных ресурсов от компьютерных атак; установление причин компьютерных инцидентов.