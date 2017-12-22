Группа «Мумий Тролль» получила 2 тыс. рублей за продажу прав на песню «Владивосток 2000», которую в своем видеоролике использовал Банк России. Об этом сообщили РБК в пресс-службе коллектива.

«Центробанк приобрел права за 2 тысячи рублей одной купюрой», — сказали в пресс-службе.

Банк России опубликовал 21 декабря ролик под названием «Новые купюры 2 000 и 200 рублей странно действуют на людей». В нем снялась председатель ЦБ Эльвира Набиуллина. Она среди прочих поет песню «Владивосток 2000».

В ролике Центробанка появилась поющая «Владивосток 2000» Набиуллина На экране среди изображений поющих людей на несколько секунд появляется глава Центробанка Эльвира Набиуллина.



На вопросы о том, кто готовил креативную концепцию ролика и сколько он стоил, в пресс-службе Центробанка РБК не ответили, указав, что стоимость является коммерческой тайной. «В октябре в России были введены в обращение новые банкноты в 200 и 2 тысячи рублей. Сейчас они постепенно появляются во всех регионах страны. При создании ролика ставилась простая задача — донести эту новость до широкой аудитории, в том числе до людей, которые привыкли получать информацию из социальных сетей», — пояснили в пресс-службе.

В ЦБ отметили, что привлечь председателя Банка России к съемкам видео — командная идея, родившаяся во время обсуждения проекта. «Эльвира Набиуллина согласилась сниматься, понимая важность коммуникации с интернет-аудиторией», — добавили в ЦБ.

Съемкой ролика занялась креативная студия Red Keds. Информация об этом размещена на сайте компании. Представитель Red Keds Ирина Павловская рассказала РБК, что глава ЦБ согласилась сняться в видео про новые купюры, «понимая значимость интернет-аудитории».

«Съемки проходили после официальной презентации купюр. Но и съемочная группа, и актеры не сразу поняли, что перед ними настоящие деньги. Люди в большинстве своем, действительно, еще ничего про них не знают и относятся с недоверием», — сказала Павловская.



О выпуске в обращение первых банкнот номиналами 200 и 2 тыс. рублей глава ЦБ объявила 12 октября. На лицевой стороне купюры достоинством 2 тыс. рублей изображен вантовый мост во Владивостоке, соединяющий остров Русский с материковой частью города. Оборотная сторона посвящена космодрому Восточный. Банкнота номиналом 200 рублей украшена видами Севастополя: на ней изображены Памятник затопленным кораблям и вид на Херсонес Таврический.