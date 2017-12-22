Агентство по страхованию вкладов рассчитывает взыскать с бывших топ-менеджеров и собственников банка «Донинвест» почти 1,016 млрд рублей, следует из сообщения, опубликованного в пятницу, 22 декабря, на сайте АСВ.

Напомним, банк лишился лицензии 9 октября 2014-го, а в декабре того же года был признан банкротом. Конкурсным управляющим было назначено АСВ. В июле этого года срок конкурсного производства в банке был продлен на шесть месяцев. Судебное заседание по рассмотрению отчета конкурсного управляющего назначено на 16 января 2018-го.

АСВ 14 декабря 2017 года подало в Арбитражный суд Ростовской области заявление о привлечении контролировавших банк лиц к субсидиарной ответственности по обязательствам КБ «Донинвест» в общем размере 1 млрд 15,677 млн рублей. Ответчиками по иску значатся 17 человек: Александр Григорьев, Светлана Гуленкова, Алла Калитванская, Ольга Гончарова, Светлана Арбузова, Лидия Мищерякова, Николай Бельмас, Сергей Заец, Евгений Струков, Андрей Фрадкин, Алла Хвесько, Денис Волчков, Андрей Орлов, Алексей Никитин, Игорь Тищенко, Андрей Разин, Виталий Пономарев.

Статус ответчиков АСВ не указывает, но отметим, в частности, что в число совладельцев «Донинвеста» и в его совет директоров входил известный в прошлом (в частности, по группе «Ласковый май») продюсер Андрей Разин. Виталий Пономарев, Денис Волчков, Андрей Орлов, Игорь Тищенко также входили в совет директоров на момент отзыва лицензии у банка; Светлана Гуленкова была и. о. председателя правления, в которое также входили Ольга Гончарова, Светлана Арбузова, Лидия Мищерякова.



В ноябре этого года стало известно о направлении в суд уголовного дела о хищении 2,18 млрд рублей у банков «Западный» и «Донинвест». Фигурантами дела указаны фактический собственник двух банков Александр Григорьев, бывшая глава «Донинвеста» Алла Калитванская, ее первый заместитель Светлана Гуленкова, вице-президент «Донинвеста» Денис Волчков, а также Оксана Ермакова и Ринат Юсупов.