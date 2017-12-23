Ощущение роста цен выше действительного у россиян обусловлено высокими инфляционными ожиданиями и колеблющимися ценами на плодоовощную продукцию, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина.

«Мы очень долго жили в условиях высокой инфляции, и людям сложно поверить, что инфляция будет низкой. Второе — все-таки люди, в отличие от статистических органов, не фиксируют ежемесячно цены. И у них в памяти все равно есть уровень цен, который был, допустим, еще два года назад», — сказала она в эфире телеканала «Россия 1».

«И третье — товары ежедневных покупок — прежде всего плодоовощная продукция. Там цены в течение года очень колеблются, и люди, конечно, замечают рост цен больше, чем снижение цен, или когда цены меньше растут», — пояснила глава регулятора.

По последним прогнозам ЦБ, инфляция на конец 2017 года составит 2,4—2,6%, в 2018-м регулятор ожидает инфляцию на уровне 3,5—4%. Еще два года назад, по итогам 2015 года, инфляция в РФ составляла 12,9%.