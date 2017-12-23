Ограничений в выпуске новых купюр номиналом 200 и 2 000 рублей не будет, они станут повседневными, заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина.

«В декабре мы стали развозить практически во все регионы новые купюры. Ограничений в их выпуске нет, поэтому они станут скоро абсолютно повседневными, и хранить их нет никакого смысла», — сказала она в эфире телеканала «Россия 1».

Банк России презентовал новые банкноты номиналом 200 и 2 000 рублей в середине октября. Первыми новые банкноты получили регионы, которые изображены на них, — Дальний Восток и Крым. В ближайшее время купюры должны разойтись по всей стране. Российские банки завершают подготовку оборудования к приему новых купюр.