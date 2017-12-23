Тверской районный суд Москвы продлил до 25 марта срок содержания под стражей бывшего президента Фондсервисбанка Александра Воловника, обвиняемого в растрате, передает корреспондент РАПСИ из зала суда.

«Продлить срок содержания под стражей в отношении Воловника на три месяца», — зачитала определение судья Мария Сизинцева.

Также суд продлил срок содержания под стражей в отношении бывшего вице-президента банка Петра Ладонщикова, обвиняемого в рамках данного уголовного дела.

По версии следствия, Воловник причастен к растрате около 50 млрд рублей, размещенных в вышеупомянутом банке госкорпорацией «Роскосмос». Следователи считают, что Воловник и Ладонщиков выдавали фирмам заведомо невозвратные кредиты, а деньги выводились за рубеж. Свою вину в обвинении фигуранты не признают.

В декабре Арбитражный суд города Москвы признал Воловника банкротом, введена процедура реализации имущества должника.

В 2013 году Хамовнический районный суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия и заключил под стражу Илью Калашникова, задержанного по подозрению в попытке организации похищения и убийства президента Фондсервисбанка с целью вымогательства у него крупной суммы денег.

По данным Следственного комитета РФ, в августе 2013 года 30-летний мужчина решил похитить президента банка с целью последующего вымогательства не менее 200 млн рублей. Для этого он организовал поиск исполнителя задуманного, который также должен был бы совершить убийство похищенного и его охранника за вознаграждение в размере 25 млн рублей.