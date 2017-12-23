Глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин надеется, что экс-министр экономического развития Алексей Улюкаев, осужденный на восемь лет лишения свободы за взятку, попадет под амнистию или что его дело будет пересмотрено.

В беседе с ТАСС Шохин назвал позитивным знаком для рынка заключение мирового соглашения между «Роснефтью» и АФК «Система» по судебным спорам, касающимся «Башнефти». «Если бы еще Улюкаев [осужденный по делу, связанному с приватизацией «Башнефти»] под амнистию был подведен…», — заметил глава РСПП, напомнив, что ранее президент РФ Владимир Путин допускал возможность рассмотрения вопроса об объявлении новой амнистии к выборам.

Улюкаев «не лишен [решением суда] орденов, он может подпасть» под амнистию вне зависимости от того, на какие статьи она будет распространяться, считает Шохин.

Он пояснил, что более предпочтительным он считал бы пересмотр дела экс-министра экономического развития. «Я бы выступал за то, чтобы вернули на доследование это дело и рассмотрели его по новой, с перекрестными допросами, вызовом свидетелей и так далее, и чтобы переквалификация [состава преступления] была», — сказал глава РСПП, отметив, что получение дорогого вина в подарок, о котором говорил в суде сам экс-министр, «тянет на мелкую взятку». Шохин считает, что Улюкаев мог бы отделаться условным сроком.

«Это было бы более резонансным в положительном смысле этого слова. Но амнистия тоже вариант», — заключил Шохин, отметив, что Улюкаев «осознал многие вещи в течение года» и «для него это было бы как для поэта и писателя хорошим импульсом для написания каких-то трудов типа «Гамлета».