Зарплаты бюджетников, не охваченных «майскими» указами, проиндексируют на 4% с 1 января, сообщил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, выступая на съезде «Единой России».

«С 1 января нового, 2018 года, будет проведена индексация зарплат бюджетников, которые не охвачены «майскими» указами, на 4%. Это почти два миллиона человек, у которых зарплата не повышалась несколько лет», — сказал он.

По словам Медведева, исполнение «майских» указов президента находится на особом контроле партии. Особенно это касается повышения заработной платы работникам бюджетной сферы. «Мы не только обязаны обеспечить их реализацию, закладывая необходимые средства в бюджет, что делается, но и следить за тем, чтобы не было задержек по выплате зарплат», — заверил премьер.

По словам лидера «Единой России», в бюджете также заложены все необходимые средства, чтобы повысить зарплаты для преподавателей вузов к 2018 году, и предусмотрены деньги для того, чтобы не снижать уровень зарплат для учителей, который был повышен в рамках исполнения «майских» указов.

Кроме того, по словам главы Кабмина, МРОТ будет повышен до 85% от прожиточного минимума с 1 января. «С 1 января 2018 года мы повышаем минимальный размер оплаты труда до 85% величины прожиточного минимума», — сказал он.

Премьер подчеркнул, что это «очень важный шаг», ведь размер МРОТ влияет на величину зарплат более 70 млн работающих россиян. Медведев пообещал, что в 2019 году минимальный размер оплаты труда должен сравняться с прожиточным минимумом.