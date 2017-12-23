Российские семьи смогут использовать материнский капитал как первый взнос на льготную ипотеку по ставке 6% годовых, которая начнет действовать с 2018 года, сообщил ТАСС в кулуарах съезда партии «Единая Россия» министр труда и соцзащиты РФ Максим Топилин.

«Конечно, можно. Никто же не отменял никаких мер. Наоборот, мы вводим новые. Введены выплата из материнского семейного капитала и возможность оплачивать дошкольные образовательные учреждения не с трех лет, а сразу после рождения ребенка», — сказал Топилин, отвечая на соответствующий вопрос.

В конце ноября президент России Владимир Путин предложил запустить с 2018 года специальную программу по ипотеке для семей, в которых с 1 января 2018 года рождается второй или третий ребенок. По словам главы государства, покупая жилье на первичном рынке или рефинансируя ранее полученные ипотечные кредиты, семьи смогут рассчитывать на субсидирование государством процентной ставки сверх 6% годовых.

Программа ипотечного кредитования будет носить срочный характер, она будет предусматривать субсидирование ставки в течение трех лет после рождения второго ребенка, а после рождения третьего ребенка — в течение пяти лет с даты выдачи кредита.

В случае же рождения третьего ребенка в семьях, которые уже получают субсидию в связи с рождением второго малыша, но не позднее 31 декабря 2022 года срок предоставления субсидии будет продлеваться на пять лет с даты окончания субсидии по кредиту, полученной в связи с рождением второго ребенка. Если третий ребенок родился уже после истечения срока предыдущей субсидии, ее предоставление будет возобновлено с даты рождения третьего ребенка.

