Россия добьется того, чтобы уровень российской экономики достиг и превысил мировой, заявил президент РФ Владимир Путин.

«Экономические кризисы, как я уже говорил, внешние ограничения не позволили нам выйти на задачу роста экономики выше мировой. Но мы обязательно должны это сделать. И мы сделаем это», — заявил Путин, выступая на съезде «Единой России».

Он отметил, что при этом Россия должна не только прочно закрепиться в пятерке крупнейших глобальных экономик, но и приблизиться к передовым странам по уровню ВВП на душу населения.

«Именно этот показатель говорит о качестве технологической экономики, уровне производительности труда и в конце концов о благосостоянии людей. Для этого нам предстоит кардинальным образом обновить инфраструктуру страны», — добавил Путин.