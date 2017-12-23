Увеличение минимального размера оплаты труда (МРОТ) и ряд других социально-экономических и демографических мер позволят преодолеть бедность в России, сообщил журналистам в субботу глава Минтруда Максим Топилин.

По его словам, уровень бедности в стране будет зависеть от того, как сработают уже принимаемые меры.

«МРОТ повышается практически в два раза. Мы рассчитываем, что это очень серьезно повлечет за собой [снижение числа] тех, кто находится ниже черты по прожиточному минимуму. Это очень серьезная мера», — подчеркнул Топилин.

«Зарплаты продолжаем повышать, <...> будут введены пособия по критериям нуждаемости, демографические, что позволит нам эту тему, безусловно, определенным образом решить. <...> Мы посмотрим, как сработают принятые меры», — добавил глава Минтруда.

Предложенные меры, по мнению Топилина, позволят в течение нескольких лет ощутимо снизить число россиян с доходами ниже прожиточного минимума. «Я считаю, что мы должны в течение, может быть, шести-семи лет выйти на количество людей с доходами ниже прожиточного минимума с нынешних параметров между 13% и 14% до не более чем 8—9%, а даже до 7—8%», — сказал Топилин.

Как заявил ранее на съезде партии «Единая Россия» президент РФ Владимир Путин, работа по решению проблемы бедности в России будет продолжена. По его словам, нужно добиться долгосрочного устойчивого повышения реальных доходов граждан, увеличить пенсии и социальную поддержку, а также продолжить работу по снижению количества людей, имеющих доходы ниже прожиточного минимума.