Останкинский районный суд Москвы постановил вернуть в прокуратуру уголовное дело в отношении бывшего вице-президента Пробизнесбанка Вячеслава Казанцева и еще семи человек, обвиняемых в хищении 2,4 млрд рублей, принадлежащих кредитной организации, сообщили РАПСИ в пресс-службе суда.

«В суд поступило апелляционное представление прокуратуры, дата его рассмотрения еще не назначена», — уточнила собеседница агентства. По ее словам, сторона обвинения уже оспорила это решение.

По данным Генпрокуратуры РФ, хищения осуществлялись в период с сентября 2014 года по июль 2015 года путем выдачи юридическим лицам, подконтрольным сообщникам, заведомо невозвратных и не обеспеченных залоговым имуществом кредитов. Похищенные деньги под видом оплаты фиктивных сделок перечислялись на счета аффилированных злоумышленникам организаций.

«Указанные лица действовали в составе организованной группы, в которую входили 15 человек. Среди фигурантов — сотрудники Пробизнесбанка и руководители других коммерческих организаций», — говорится в сообщении ведомства.

В настоящее время на имущество фигурантов дела стоимостью свыше 2,2 млрд рублей наложен арест, уточнили в Генпрокуратуре.