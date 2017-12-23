Россия готова обсуждать плавное завершение сделки ОПЕК+ во второй половине 2018 года при ребалансировке рынка, сообщил журналистам глава Минэнерго РФ Александр Новак в кулуарах съезда партии «Единая Россия».

«Да, мы будем обсуждать эти вопросы (стратегию досрочного выхода из ОПЕК+ при ребалансировке рынка). Мы должны иметь понятную и четкую стратегию, чтобы рынок понимал, что у нас есть общая концепция», — сказал Новак, отвечая на вопрос корреспондента ТАСС. По оценке экспертов, ребалансировка может произойти в III—IV кварталах 2018 года, добавил он.

Новак сообщил, что заседание мониторингового комитета ОПЕК+, на котором будут рассматриваться текущие итоги выполнения сделки, состоится в Омане 21—22 января.

Кроме того, министр отметил, что экспорт нефти из России по итогам 2017 года, как ожидается, составит 255—257 млн тонн — на уровне 2016-го. «Мы ожидаем уровень 2016 года. На этом же уровне. В районе 255—257 миллионов тонн», — сказал он, отвечая на вопрос корреспондента ТАСС о прогнозе объема экспорта нефти в 2017 году.