Неизвестный пока житель провинции Квебек выиграл 60 млн канадских долларов (47 млн долларов) в популярную национальную лотерею Lotto Max. Об этом в субботу сообщили представители ассоциации Atlantic Lottery, которая проводит в Канаде около десятка подобных розыгрышей.

«Выпавшие номера — 13, 16, 19, 21, 24, 26, 30. Бонус-число — 36», — уточнили организаторы. Еще неизвестно, в каком именно городе этой франкоговорящей провинции был продан счастливый билет. Согласно правилам канадских лотерей для получения приза необходимо предъявить организаторам выигрышный билет, а имя победителя должно стать достоянием общественности.

Кроме того, в рождественском розыгрыше (в Канаде Рождество отмечают 25 декабря) было заложено сразу 32 «утешительных» приза в размере 1 млн долларов (780 тыс. долларов) каждый. «16 из них были разыграны», — уточнили организаторы.

Крупнейший в истории Канады джекпот в размере 64 млн канадских долларов (на тот момент 49,5 млн долларов) был разыгран в лотерею «6 из 49» в октябре 2015 года. Еще несколько раз в 2015—2017 годах были зафиксированы джекпоты в размере 60 млн канадских долларов в лотерею Lotto Max. Сумма этих выигрышей в среднем составила 46 млн долларов.