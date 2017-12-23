Столичные полицейские задержали подозреваемого в мошенничестве в сфере кредитования, сообщили в пресс-службе московской полиции.



«В территориальный отдел полиции обратилась сотрудница одного из финансово-кредитных учреждений. Женщина пояснила, что неизвестный в одном из автосалонов, расположенных на Крылатской улице, при покупке автомобиля заключил кредитный договор. Вскоре выяснилось, что клиент предъявил паспорт на имя другого лица. Материальный ущерб составил около 650 тысяч рублей», — говорится в релизе.

Позже участковый задержал подозреваемого по месту жительства. Им оказался ранее судимый 41-летний житель Московской области. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество в сфере кредитования». В отношении мужчины избрана мера принуждения в виде обязательства о явке, добавили в ведомстве.