Федеральное ведомство по надзору за финансовым сектором предостерегло частных инвесторов от вложений в биткоины в связи с высокой волатильностью их курса. С разъяснениями и рекомендациями относительно этой криптовалюты выступил глава Финнадзора Феликс Хуфельд.

«Речь идет о крайне спекулятивных процессах, которые могут привести к полной потере» средств, предупредил Хуфельд. По словам эксперта, бум на цифровую валюту неизбежно приведет к «эксцессам», в результате чего многие игроки лишатся своих инвестиций. В этой связи немецкий специалист рекомендовал при покупке биткоинов действовать «с предельной осторожностью», говорится в рекомендациях Хуфельда, которые опубликовал немецкий таблоид Bild.

Хуфельд пообещал, что подконтрольное ему ведомство будет «держать руку на пульсе». «Мы все сейчас стараемся разобраться в этой области», — добавил глава ведомства.

В пятницу, 22 декабря, курс биткоина заметно упал. Так, на базирующейся в Люксембурге электронной торговой площадке BitStamp в определенные моменты торгов он достигал 12 570 долларов, хотя всего около недели назад закрепился на уровне 20 тыс. долларов.

Курс биткоина превысил 20 тыс. долларов Курс биткоина во время торгов в воскресенье установил новый исторический рекорд, пробив отметку в 20 тыс. долларов. Об этом свидетельствуют данные сайта coinmarketcap.com.

Ряд экспертов, в том числе лауреат Нобелевской премии по экономике за 2013 год Роберт Шиллер, ранее уже заявляли, что биткоин — это пример финансового «пузыря», который в любой момент может лопнуть из-за недостаточного покрытия реальной валютной массой.

В настоящее время существует более 1 тыс. различных криптовалют. Они не привязаны к какому-либо банку или правительству, их курс определяется только спросом и предложением. Критики электронных денег указывают, что они предоставляют широкие возможности киберпреступникам, позволяя осуществлять быстрые и анонимные сделки по всему миру.