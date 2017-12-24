Власти Турции уволили более 2,7 тыс. сотрудников различных министерств и ведомств. Об этом говорится в правительственном указе, опубликованном в воскресенье в официальном вестнике Resmi Gazete.



Согласно указу, имеющему силу закона, уволено, в частности, 637 военнослужащих, более 400 сотрудников Главного управления жандармерии, 341 работник Управления по делам религии.

«Указ, имеющий силу закона» — это правительственное постановление, которое в условиях действующего режима ЧП в Турции Кабмин не обязан направлять для одобрения в парламент. Оно вступает в силу сразу после подписания его членами правительства и президентом и публикации в Resmi Gazete.

Ранее, 15 июля 2016 года, группа солдат и офицеров из ВС Турции предприняли попытку государственного переворота. Основное противостояние развернулось в Стамбуле и Анкаре; погибли 250 человек, не считая путчистов, более 2 тыс. получили ранения. В подготовке путча и реализации этих планов Анкара обвиняет исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена, с 1999 года проживающего в США, и ассоциированную с ним организацию ФЕТО. С конца июля прошлого года принимаются меры по противодействию заговорщикам и проходит масштабная чистка госаппарата и армии, которая продолжается до сих пор; к настоящему времени более 100 тыс. госслужащих в различных структурах по всей стране оказались уволенными или отстраненными.