Федеральная статистическая служба Германии заявила о том, что больше не будет рассылать информацию о важных экономических индикаторах журналистам до их официальной публикации. По мнению службы, журналисты и СМИ, получавшие эти данные, устраивали информационные «утечки», в результате которых данные попадали участникам финансовых рынков, сообщает газета Wall Street Journal.

По оценкам проведенного исследования WSJ, перед публикацией статистики по экономике Германии фьючерсы на евро показывают, что определенные участники валютных рынков уже в курсе того, что будет в официальном пресс-релизе.



Как отмечается, исследование ситуации на рынках в преддверии публикации данных по наиболее крупной экономике Европы в период с 2012 по 2017 год показывает, что основное движение во фьючерсах происходит за 30 минут до публикации статистики, а не в течение 30 минут после публикации.