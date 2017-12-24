Официальная криптовалюта в еврозоне исключена, а вложения в нее грозят потерями, заявил член совета директоров Бундесбанка Карл Людвиг Тиле. Об этом сообщает РБК со ссылкой на Finanzen.net.



По словам члена совета директоров Бундесбанка, быстрый рост криптовалют таит в себе «риск быстрых потерь». «Введение Центральным банком обращения криптовалют, аналогичных существующим валютам, не стоит на повестке», — заявил Тиле.

Он также назвал технологию блокчейн «дорогой» и «непригодной для платежей». «Наша валюта, евро, в основном основана на доверии. С доверием легко играть, но его сложно выиграть», — подчеркнул Тиле.

В конце ноября The Wall Street Journal узнала о планах биржи NASDAQ начать торги биткоинами в начале 2018 года, а 18 декабря Чикагская товарная биржа запустила торги фьючерсами биткоинов. В то же время центральные банки большинства стран выступают против легализации биткоинов из-за рискованности данного суррогата валюты. К ним относится и Центробанк России. Однако российские власти тем не менее рассматривают перспективы налогообложения криптовалют.