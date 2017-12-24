Банк «Ренессанс Кредит» сообщает клиентам кредитной организации об изменениях графика операций по переводу средств в период с 25 декабря 2017-го по 8 января 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба финучреждения.
Согласно сообщению на сайте банка, операции по переводу средств будут осуществляться в соответствии с нижеприведенным графиком.
В офисах банка:
25 декабря 2017 года — внешние переводы в долларах и евро осуществляться не будут;
26 декабря 2017 года — внешние переводы в евро осуществляться не будут;
27—28 декабря 2017 года — все переводы будут проходить в обычном режиме;
29 декабря 2017 года — заявления на внешние переводы, принятые до 14:00, будут обработаны в обычном режиме, после 14:00 — 9 января 2018 года;
30 декабря 2017 года — внешние переводы во всех валютах и конвертация осуществляться не будут; внутренние переводы будут доступны в режиме работы офиса;
31 декабря 2017-го — 8 января 2018 года — внешние и внутренние переводы осуществляться не будут.
В интернет-банке и мобильном приложении:
с 14:00 29 декабря 2017 года будет закрыта возможность совершения внешних переводов;
с 22:00 29 декабря 2017 года будет недоступна конвертация;
с 19:00 30 декабря 2017 года будет закрыта возможность совершения переводов между своими счетами, другим клиентам банка, а также закрытия/открытия вкладов и текущих счетов;
9 января 2018 года в 10:00 данные ограничения будут сняты.
В период новогодних праздников платежи по номеру карты и оплату услуг можно будет осуществлять в обычном режиме, кроме того, на сайте банка будут доступны в обычном режиме переводы средств с карты на карту.
С 9 января 2018 года все переводы будут доступны в обычном режиме. Переводы на основании бумажных заявлений, а также заявок, оформленных в интернет-банке и мобильном приложении в период с 30 декабря 2017-го по 8 января 2018 года, будут обработаны 9 января.
ООО «КБ «Ренессанс Кредит» — крупный столичный розничный банк, специализирующийся на предоставлении кредитов наличными и кредитов на покупку товаров в точках продаж компаний-партнеров, выдаче кредитных карт, привлечении средств граждан во вклады и проведении операций на валютном рынке. Основным источником фондирования кредитной организации выступают средства физических лиц.
На сегодняшний день конечным основным владельцем банка «Ренессанс Кредит» является Михаил Прохоров, контролирующий через «Ренессанс Капитал Инвестментс Лимитед» и «Онексим Холдингз Лимитед» 86,00% в капитале банка. Еще 7,50% принадлежит компании «Лемерсон Финанс Лимитед» (конечный бенефициар — Игорь Кесаев), 6,5% у Евгения Юрченко.
По данным Банки.ру, на 1 ноября 2017 года нетто-активы банка — 123,72 млрд рублей (59-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 17,32 млрд, кредитный портфель — 107,72 млрд, обязательства перед населением — 86,00 млрд.