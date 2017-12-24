Банк «Ренессанс Кредит» сообщает клиентам кредитной организации об изменениях графика операций по переводу средств в период с 25 декабря 2017-го по 8 января 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба финучреждения.



Согласно сообщению на сайте банка, операции по переводу средств будут осуществляться в соответствии с нижеприведенным графиком.

В офисах банка:

25 декабря 2017 года — внешние переводы в долларах и евро осуществляться не будут;

26 декабря 2017 года — внешние переводы в евро осуществляться не будут;

27—28 декабря 2017 года — все переводы будут проходить в обычном режиме;

29 декабря 2017 года — заявления на внешние переводы, принятые до 14:00, будут обработаны в обычном режиме, после 14:00 — 9 января 2018 года;

30 декабря 2017 года — внешние переводы во всех валютах и конвертация осуществляться не будут; внутренние переводы будут доступны в режиме работы офиса;

31 декабря 2017-го — 8 января 2018 года — внешние и внутренние переводы осуществляться не будут.

В интернет-банке и мобильном приложении:



с 14:00 29 декабря 2017 года будет закрыта возможность совершения внешних переводов;

с 22:00 29 декабря 2017 года будет недоступна конвертация;

с 19:00 30 декабря 2017 года будет закрыта возможность совершения переводов между своими счетами, другим клиентам банка, а также закрытия/открытия вкладов и текущих счетов;

9 января 2018 года в 10:00 данные ограничения будут сняты.

В период новогодних праздников платежи по номеру карты и оплату услуг можно будет осуществлять в обычном режиме, кроме того, на сайте банка будут доступны в обычном режиме переводы средств с карты на карту.

С 9 января 2018 года все переводы будут доступны в обычном режиме. Переводы на основании бумажных заявлений, а также заявок, оформленных в интернет-банке и мобильном приложении в период с 30 декабря 2017-го по 8 января 2018 года, будут обработаны 9 января.

