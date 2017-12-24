В следующем году банки будут предлагать рублевые депозиты с доходностью ниже 7% годовых. При этом перед Новым годом многие кредитные учреждения не будут резко опускать ставки по депозитам, чтобы заманить вкладчиков декабрьскими «суперакциями». Многие из них продлятся и в январе, сообщает Газета.ру со ссылкой на экспертов.

Как говорит заместитель председателя правления Локо Банка Андрей Люшин, предновогодних предложений по депозитам «снижение ключевой ставки не должно коснуться, поскольку посредством таких акций банки привлекают новых клиентов, пролонгируя дальнейшую работу с ними». Впрочем, большинство предновогодних предложений банков краткосрочные и рассчитаны на несколько месяцев, добавляет Люшин.

Банкиры предлагают более высокие ставки по вкладам при размещении средств на короткий срок — до трех-шести месяцев, чем на длинных депозитах, учитывая возможные действия ЦБ по изменению ключевой ставки, соглашается директор департамента продуктов и банковских технологий Росгосстрахбанка Олег Галеев. Не исключение и предновогодние предложения банков.

Согласно мониторингу сайта Banki.ru, у вкладчика сейчас есть возможность положить деньги на рублевые вклады под 8—9%.



Однако щедростью банкиров россиянам удастся воспользоваться недолго. В четверг глава крупнейшего российского банка Герман Греф заявил, что Сбербанк может в ближайшее время понизить ставки по кредитам и депозитам. «Вполне, почему нет», — сказал он, отвечая на вопрос, можно ли после решения ЦБ по ключевой ставке ожидать снижения Сбербанком ставок.

«Это выглядит вполне логичным и ожидаемым: основой для снижения ставки выступает решение российского регулятора, который на прошлой неделе неожиданно снизил ключевую ставку сразу на 0,5 процентного пункта. Также можно ожидать аналогичных действий и от других банков. При этом, учитывая, что в следующем году регулятор может продолжить цикл смягчения кредитно-денежной политики, Сбербанк и часть других крупных кредитных организаций могут пойти на превентивное снижение ставок в первом квартале следующего года, прогнозируя аналогичные действия ЦБ», — предполагает аналитик «Фридом Финанс» Богдан Зварич.

Банковское сообщество понимает, что мы сейчас находимся в долгосрочном понижательном тренде по ставкам и он продолжится в 2018 году, говорит Олег Галеев. В частности, по его мнению, уже в январе можно ожидать снижения средневзвешенной ставки в рублях в банках на 0,15—0,25 п. п.

Хотя ЦБ может и повременить с агрессивным снижением ключевой ставки в следующем году из-за возможного принятия санкций США и надувания «пузыря» на рынке потребительского кредитования, однако уже сделанных шагов регулятора достаточно для того, чтобы банки опустили ставки по вкладам в ближайшее время ниже 7% годовых, полагает генеральный директор компании «Мани Фанни» Александр Шустов.