Министерство финансов Израиля рассматривает возможность введения в обращение собственной криптовалюты — «электронного шекеля» — в рамках плана по сокращению объема наличности в экономике и борьбы с операциями на черном рынке, сообщает Haaretz.



Издание отмечает, что Израиль — не первая страна, в которой возникла идея выпустить электронный аналог национальной валюты. В сентябре Центральный банк Швеции опубликовал документ, в котором содержался анализ возможности создания электронной кроны «e-krona».

Однако, как пишет газета, израильская и шведская электронные валюты не станут полным аналогом криптовалюты биткоин — «зашифрованной децентрализованной валюты, которую не выпускает ни одно правительство и которая не имеет четкого стоимостного эквивалента».