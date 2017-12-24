За минувшие три года в Китае заблокированы свыше 13 тыс. сайтов, сообщает государственное информагентство Xinhua.

По официальным данным, администраторы интернет-страниц размещали на них контент в нарушение действующего законодательства. Кроме того, аннулированы аккаунты почти 10 млн пользователей, по большей части в соцсетях.

Ужесточение контроля в Интернете Пекин объясняет необходимостью борьбы с распространением насилия и порнографии.



Как утверждает Xinhua, свыше 90% респондентов одобряют действия правительства по контролю над Интернетом.

В конце сентября 2017 года газета The New York Times сообщила о перебоях в работе приложения WhatsApp в Китае. Кроме того, власти закрывают доступ к таким социальным сетям, как Twitter, Facebook, Instagram и видеохостингу YouTube. В КНР разрешается пользоваться лишь одобренными властями сервисами VPN, которые отслеживаются спецслужбами.