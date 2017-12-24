Бывший сотрудник Агентства национальной безопасности США Эдвард Сноуден представил мобильное приложение Haven. Его главное назначение — обеспечение персональной безопасности, передает телеканал «Россия 24».
Программа использует датчики смартфона, которые фиксируют изменения в помещении, где находится устройство.
Так, приложение сообщит, если в охраняемое пространство проникли посторонние: смартфон пошлет зашифрованное сообщение на телефон владельца, после чего тот сможет удаленно наблюдать за тем, что происходит.