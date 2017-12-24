ЦБ регулярно рапортует о стабильности банковского сектора, однако уже не первый год она достигается путем триллионных вливаний в систему. Если потери от списания безнадежных активов можно восполнить из бюджета, то восстановить доверие клиентов к банковской системе подобным образом не удастся.