Компании «СОГАЗ», «АльфаСтрахование» и «Ингосстрах» застрахуют эксплуатацию на орбите космических аппаратов «Экспресс АМ-44», «Экспресс-АТ1», «Экспресс-АТ2», «Экспресс-АМ5», «Экспресс-АМ6», «Экспресс-АМ7», «Экспресс-АМ8», «Экспресс-АМУ1», следует из данных соответствующей закупки.
Доля «Ингосстраха» в договоре равна 60%, «СОГАЗа» — 30%, «АльфаСтрахования» — 10%. Цена контракта составит 471,9 млн рублей. Общая страховая сумма по полису — 37,6 млрд рублей. Страховкой покрывается полная или частичная гибель космических аппаратов.
Страхователем выступает ФГУП «Космическая связь». Совместная заявка трех страховщиков была единственной.
Полис действует с 31 декабря 2017-го по 31 декабря 2018 года.