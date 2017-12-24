Экономика Московской области выросла на 3,2% за 2017 год, заявил губернатор региона Андрей Воробьев. Он отметил, что позитивное влияние на экономику Подмосковья оказало появление в области 50 новых предприятий.



«Порадовал рост экономики: в этом году он 3,2% в Московской области. Это порядка 50 новых предприятий», — сказал Воробьев в эфире программы «Вести Москва».

Глава Московской области добавил, что бюджет все еще «недостаточен для такого большого региона», и обратил внимание на необходимость дальнейшего наращивания инвестиционного потенциала.

Отмечается, что Воробьев ранее заявлял о стремлении Московской области к лидерству среди регионов России в экономике и социальной сфере.