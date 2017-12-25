ПАО «МегаФон» представило десятку самых популярных смартфонов в салонах оператора перед Новым годом. В топ-10 наиболее продаваемых смартфонов по всей России вошли шесть моделей Samsung.
Первое место в рейтинге самых покупаемых смартфонов в торговых точках «МегаФона» в период с 1 по 21 декабря по всей России занял Vertex Impress Luck. В топ-10 попали смартфон Micromax, шесть моделей Samsung, а также Apple iPhone SE 32GB.
По состоянию на декабрь 2017 года больше всего смартфонов (33,4% от всех продаж) в розничной сети «МегаФона» было продано в ценовом сегменте от 5 тыс. до 10 тыс. рублей. На втором месте (19,3%) оказались устройства бюджетного сегмента стоимостью менее 3,5 тыс. рублей, хотя еще два года назад на них приходилось больше половины продаж. Смартфоны по цене 10—15 тыс. рублей заняли долю в 17,5%, свыше 20 тыс. рублей — 13,5%.
«Клиенты наших салонов связи переориентировались с бюджетного оборудования на более дорогие и качественные устройства. Причем доля 4G-смартфонов в продажах торговых точек «МегаФона» достигла 82% против 51% годом ранее. Скорости 4G позволяют комфортно пользоваться всеми онлайн-сервисами, слушать аудио и смотреть видео в высоком разрешении. Покупатели тоже обращают на это внимание и делают свой выбор в пользу устройств, которые максимально используют возможности сети», — комментирует генеральный директор компании «МегаФон-Ритейл» Кирилл Шибанов.
Топ-10 смартфонов предновогодних продаж 2017 года по России:
- Vertex Impress Luck.
- Micromax Canvas Pace Q415 LTE.
- Samsung G532F Galaxy J2 Prime LTE.
- Samsung Galaxy J3 2017 J330F.
- Samsung J120F Galaxy J1 2016 LTE.
- Samsung G935F Galaxy S7 Edge LTE.
- Samsung J320F Galaxy J3 2016 LTE.
- Apple iPhone SE 32GB.
- Samsung J510F Galaxy J5 2016 LTE.
- Vertex Impress Eagle.
Топ-10 смартфонов предновогодних продаж 2016 года по России:
- ZTE Blade A5 Pro.
- Lenovo A1000.
- Micromax Canvas Pace Q415 LTE.
- Apple iPhone 5s 16GB.
- Asus ZC520TL MAX LTE.
- Micromax BOLT D303.
- Highscreen Spark 2.
- Asus ZB500KL 16GB.
- Moto G LTE.
- Lenovo A2010 LTE.