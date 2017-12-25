ПАО «МегаФон» представило десятку самых популярных смартфонов в салонах оператора перед Новым годом. В топ-10 наиболее продаваемых смартфонов по всей России вошли шесть моделей Samsung.



Первое место в рейтинге самых покупаемых смартфонов в торговых точках «МегаФона» в период с 1 по 21 декабря по всей России занял Vertex Impress Luck. В топ-10 попали смартфон Micromax, шесть моделей Samsung, а также Apple iPhone SE 32GB.

По состоянию на декабрь 2017 года больше всего смартфонов (33,4% от всех продаж) в розничной сети «МегаФона» было продано в ценовом сегменте от 5 тыс. до 10 тыс. рублей. На втором месте (19,3%) оказались устройства бюджетного сегмента стоимостью менее 3,5 тыс. рублей, хотя еще два года назад на них приходилось больше половины продаж. Смартфоны по цене 10—15 тыс. рублей заняли долю в 17,5%, свыше 20 тыс. рублей — 13,5%.

«Клиенты наших салонов связи переориентировались с бюджетного оборудования на более дорогие и качественные устройства. Причем доля 4G-смартфонов в продажах торговых точек «МегаФона» достигла 82% против 51% годом ранее. Скорости 4G позволяют комфортно пользоваться всеми онлайн-сервисами, слушать аудио и смотреть видео в высоком разрешении. Покупатели тоже обращают на это внимание и делают свой выбор в пользу устройств, которые максимально используют возможности сети», — комментирует генеральный директор компании «МегаФон-Ритейл» Кирилл Шибанов.

Топ-10 смартфонов предновогодних продаж 2017 года по России:

Vertex Impress Luck. Micromax Canvas Pace Q415 LTE. Samsung G532F Galaxy J2 Prime LTE. Samsung Galaxy J3 2017 J330F. Samsung J120F Galaxy J1 2016 LTE. Samsung G935F Galaxy S7 Edge LTE. Samsung J320F Galaxy J3 2016 LTE. Apple iPhone SE 32GB. Samsung J510F Galaxy J5 2016 LTE. Vertex Impress Eagle.

Топ-10 смартфонов предновогодних продаж 2016 года по России: