Кемсоцинбанк принял решение снизить ставку по депозиту «Диалог+».
Минимальная сумма вклада составляет 10 тыс. рублей, а максимальная сумма — 1 млн 500 тыс. рублей. Срок — 400 дней. Процентная ставка составляет 8,2% годовых (вместо 8,5%).
Дополнительные взносы принимаются в течение первых 180 дней. По истечении 180 дней возможно частичное снятие, а также досрочное расторжение договора с сохранением ставки.
Проценты ежемесячно капитализируются.
По данным Банки.ру, на 1 ноября 2017 года нетто-активы банка — 2,39 млрд рублей (386-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 0,61 млрд, кредитный портфель — 1,07 млрд, обязательства перед населением — 1,41 млрд.