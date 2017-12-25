Кемсоцинбанк принял решение снизить ставку по депозиту «Диалог+».

Минимальная сумма вклада составляет 10 тыс. рублей, а максимальная сумма — 1 млн 500 тыс. рублей. Срок — 400 дней. Процентная ставка составляет 8,2% годовых (вместо 8,5%).

Дополнительные взносы принимаются в течение первых 180 дней. По истечении 180 дней возможно частичное снятие, а также досрочное расторжение договора с сохранением ставки.

Проценты ежемесячно капитализируются.

Кемсоцинбанк АО «Кемсоцинбанк» — небольшой по размеру активов региональный банк, осуществляющий свою деятельность в Кемеровской области. Специализируется на обслуживании юрлиц и кредитовании субъектов малого бизнеса, привлечении вкладов и кредитовании физических лиц. Базовым источником финансирования деятельности выступают вклады физических лиц, формирующие свыше половины пассивов. Банк активен на рынке межбанковского кредитования.
Акционерами и бенефициарами банка являются председатель совета директоров Александр Ефремов (95,98%), Гертруда Бердникова (3,37%), акционеры-миноритарии (0,65%).


По данным Банки.ру, на 1 ноября 2017 года нетто-активы банка — 2,39 млрд рублей (386-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 0,61 млрд, кредитный портфель — 1,07 млрд, обязательства перед населением — 1,41 млрд.