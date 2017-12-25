Курс доллара на Московской бирже в ходе торгов в понедельник опустился ниже 58 рублей впервые со 2 ноября.

По состоянию на 14:16 мск котировки американской валюты снизились на 38 копеек по сравнению с уровнем предыдущего закрытия, составив до 57,995 рубля. К этому времени курс евро снизился на 43 копейки, до 68,7975 рубля.

«Рубль в понедельник укрепляется в условиях низкой торговой активности: биржи Европы, США и ряда других стран закрыты из-за рождественских праздников. Российскую валюту поддержали выплаты в рамках налогового периода, а также рост цен на энергоносители», — комментирует руководитель дирекции по финансовым рынкам Уральского Банка Реконструкции и Развития Владимир Зотов.

По его словам, на этой неделе интерес будет представлять публикация информации Управления энергетической информации Минэнерго США о запасах сырья. «В остальном каких-либо важных событий пока не предвидится», — добавляет эксперт.