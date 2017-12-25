НКО «Национальный расчетный депозитарий» (НРД) ожидает, что компании могут выпустить в 2018 году облигации на 10—15 млрд рублей, учет по которым будет осуществляться на блокчейне.



22 декабря состоялось погашение номинальной стоимости выпуска коммерческих облигаций «МегаФона» объемом 500 млн рублей, организатором и покупателем которого выступил Райффайзенбанк. Был успешно реализован кейс по полному циклу жизни ценной бумаги в рамках технологии блокчейн — от размещения до полного исполнения эмитентом своих обязательств перед инвестором.



«Сделка «МегаФона» и Райффайзенбанка на платформе НРД вызвала большую заинтересованность эмитентов и инвесторов к новой технологии учета прав на ценную бумагу. По оценке НРД, уже в 2018 году интерес к выпускам облигаций на блокчейне может достигнуть 10—15 млрд рублей», — говорится в сообщении.

«Выпуск коммерческих облигаций «МегаФона» на блокчейн-платформе НРД стал революционным для отрасли и вызвал живой интерес российских эмитентов и наших международных партнеров по индустрии посттрейдинга. Мы продемонстрировали, что блокчейн имеет все шансы стать промышленным решением на финансовом рынке, — подчеркнул председатель правления НРД Эдди Астанин.