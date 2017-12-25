ПАО «ВымпелКом» (бренд «Билайн») проанализировало активность россиян в международном роуминге за девять месяцев 2017 года: абоненты «Билайна» стали больше путешествовать и пользоваться мобильным Интернетом. Выяснилось, что мужчины бывают за рубежом чаще, чем женщины, потребление интернет-трафика удвоилось по сравнению с прошлым годом, а самым популярным направлением стала Турция.



Количество путешественников за рубеж увеличилось на 13% по сравнению с 2016 годом, а потребление интернет-трафика в международном роуминге выросло в два раза. Голосовой трафик при этом увеличился почти на четыре, а вот количество отправленных СМС сократилось на 13%.

Самыми популярными зарубежными направлениями стали Турция, Белоруссия, Украина, Казахстан, Грузия, Германия, Италия, Испания, Китай и Греция. Чаще всего зарубежные поездки совершали абоненты из Москвы, Санкт-Петербурга, Калининграда, Казани, Ростова-на-Дону, Владивостока, Ставрополя, Смоленска, Краснодара и Нижнего Новгорода.

Число путешествующих по России абонентов увеличилось на 6%, а голосовой трафик вырос на 11%.

Средний профиль активного путешественника — мужчина 35—45 лет, смотрит YouTube и общается в соцсетях и мессенджерах. По данным анализа big data, клиенты в роуминге — это 54,5% мужчин и 45,5% женщин. Больше всего путешествуют и общаются в роуминге люди в возрасте от 35 до 45 лет (таких 30%).

Абоненты в международном роуминге больше всего расходуют трафик мобильного Интернета на следующие ресурсы (в порядке убывания): YouTube, Instagram, Facebook, WhatsАpp, iTunes, «ВКонтакте», Rutube, ViberVoice, WhatsАppVoice, Viber.

«Билайн» расширяет географию стран с доступными ценами на роуминговые услуги для своих абонентов — в настоящее время их уже более 100. С 5 декабря 2017 года в число направлений с комфортной стоимостью услуг вошли Андорра, Южная Корея, Алжир, Бангладеш, Иордания, Иран, Кения, Лаос, Пакистан, Панама и ЮАР.

«Мы продолжаем совершенствовать роуминговые услуги для наших абонентов, создавать наиболее комфортные условия для общения и пользования Интернетом за рубежом. Наши тарифы и опции снимают распространенные опасения, что общение и мобильный Интернет в роуминге имеют очень высокую стоимость или влекут непредсказуемые расходы», — отмечает вице-президент по маркетингу массового рынка ПАО «ВымпелКом» Ирина Лебедева.