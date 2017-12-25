Министр экономического развития РФ Максим Орешкин ожидает, что ситуация в промышленном производстве в декабре должна сложиться лучше, чем в ноябре, когда показатель упал на 3,6% в годовом выражении. Об этом он заявил журналистам.



«Ситуация в декабре должна сложиться лучше, чем в ноябре», — сказал Орешкин.

Министр пояснил, что сдерживающие факторы теплой погоды и соглашения по сокращению добычи нефти (ОПЕК+) сохранятся в декабре, однако индексы деловой уверенности, выпуск электроэнергии и грузооборот указывают на улучшение ситуации в промышленности.